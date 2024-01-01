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«Магнитка» забила две шайбы в меньшинстве, «Торпедо» ответило шесть раз за 8 минут

Вчера, 21:56


Торпедо - Металлург - 7:4

Матч чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Металлургом» порадовал болельщиков количеством заброшенных шайб.

В первой двадцатиминутке команды не отметились результативными действиями. В начале второго периода подопечные Игоря Ларионова после удаления нападающего «Магнитки» Дмитрия Силантьева пропустили две подряд шайбы в большинстве. А затем команду прорвало.

Хозяева площадки отличились шесть раз за восемь с половиной минут и пропустили еще одну в конце периода. Соперники ушли на второй перерыв при счете 6:3.

В заключительном периоде команды обменялись заброшенными шайбами и установили окончательный счет встречи.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 800-е очко в НХЛ.





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    «Магнитка» забила две шайбы в меньшинстве, «Торпедо» ответило шесть раз за 8 минут
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