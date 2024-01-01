«Магнитка» забила две шайбы в меньшинстве, «Торпедо» ответило шесть раз за 8 минут

Вчера, 21:56





Матч чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Металлургом» порадовал болельщиков количеством заброшенных шайб.



В первой двадцатиминутке команды не отметились результативными действиями. В начале второго периода подопечные Игоря Ларионова после удаления нападающего «Магнитки» Дмитрия Силантьева пропустили две подряд шайбы в большинстве. А затем команду прорвало.



Хозяева площадки отличились шесть раз за восемь с половиной минут и пропустили еще одну в конце периода. Соперники ушли на второй перерыв при счете 6:3.



В заключительном периоде команды обменялись заброшенными шайбами и установили окончательный счет встречи.



Ранее сообщалось, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 800-е очко в НХЛ.