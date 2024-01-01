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Победила молодость! Мирра Андреева расправилась с шестой ракеткой на Australian Open

Сегодня, 09:01


Мирра Андреева выиграла у Онс Жабер

Юная теннисистка Мирра Андреева, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, во втором круге престижного теннисного турнира в Австралии выиграла у шестой ракетки мира Онс Жабер (6:0, 6:2).

Спортсменке из России исполнится 17 лет только в апреле, а Онс отметит в августе 30-летний юбилей.

Первый титул WTA представительница Туниса завоевала только три года назад, а самым удачным в карьере Жабер стал 2022 год, когда она два раза выходила в финал турниров Большого шлема и стала второй ракеткой.

Андреева ворвалась в мировую элиту только год назад и за короткий период поднялась на 379 позиций в рейтинге. Самым успешным было выступление Мирры на Уимблдоне - теннисистка дошла до 1/8 финала и вошла в топ-70 лучших теннисистов планеты.

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