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Только чудо поможет ЦСКА обыграть «Авангард»

Сегодня, 10:09


Авангард - ЦСКА 17 января 2024

В «регулярке» КХЛ 17 января состоятся пять матчей. В центральном поединке омский «Авангард» сыграет на своем льду с ЦСКА (16:30 мск).

Омичи завершили четырехматчевую выездную серию на Дальний Восток, где одержали по две победы над «Адмиралом» и «Амуром». В последней игре в Хабаровске руководство команды дало отдохнуть первой тройке Ткачев - Спунер - Буше, так что игроки должны подойти к сегодняшнему поединку в оптимальной форме.

ЦСКА после небольшого всплеска опять начал проигрывать. Первый матч выездной серии армейцы провели в Екатеринбурге и уступили, упустив преимущество в конце третьего периода.

Встреча между командами в Москве в начале ноября завершилась победой гостей со счетом 6:4. Во всех шайбах тогда поучаствовали игроки ведущей троки омичей.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» в матче с «Магниткой» пропустило два гола в меньшинстве, а затем забило шесть шайб за восемь минут.





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