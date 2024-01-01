Только чудо поможет ЦСКА обыграть «Авангард»

Сегодня, 10:09





В «регулярке» КХЛ 17 января состоятся пять матчей. В центральном поединке омский «Авангард» сыграет на своем льду с ЦСКА (16:30 мск).



Омичи завершили четырехматчевую выездную серию на Дальний Восток, где одержали по две победы над «Адмиралом» и «Амуром». В последней игре в Хабаровске руководство команды дало отдохнуть первой тройке Ткачев - Спунер - Буше, так что игроки должны подойти к сегодняшнему поединку в оптимальной форме.



ЦСКА после небольшого всплеска опять начал проигрывать. Первый матч выездной серии армейцы провели в Екатеринбурге и уступили, упустив преимущество в конце третьего периода.



Встреча между командами в Москве в начале ноября завершилась победой гостей со счетом 6:4. Во всех шайбах тогда поучаствовали игроки ведущей троки омичей.



Ранее сообщалось, что «Торпедо» в матче с «Магниткой» пропустило два гола в меньшинстве, а затем забило шесть шайб за восемь минут.