Эд Ширан поздравил Лионеля Месси с наградой ФИФА

Сегодня, 11:50





Известный британский певец Эд Ширан, который в спортивных кругах известен тем, что с 2018 года женат на бывшей хоккеистке Черри Сиборн, поделился фотографией своей встречи с Лионелем Месси.



После просьбы музыканта показать ему приз лучшему футболисту года по версии ФИФА, Месси ответил, что он не присутствовал на церемонии, а сейчас торопится на тренировку «Интер Майами». Также аргентинец пожаловался на то, что ведущий церемонии в Лондоне Тьерри Анри решил забрать награду себе. Но он этим фактом, впрочем, не очень расстроен, таких наград у него много в домашней коллекции.



В октябре прошлого года Месси со своей семьей посетил концерт Ширана (справа на на фото). Ранее мы писали о том, почему лучшим футболистом 2023 года не стал игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.