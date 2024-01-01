КХЛ присудила «Сибири» четыре «технаря» и решила обострить борьбу на Востоке

Вчера, 22:12





КХЛ наказала «Сибирь» за нарушение лимита на легионеров. В четырех стартовых матчах сезона в составе команды выходили на лед Федор Гордеев и еще три иностранных игрока, хотя по регламенту в заявке должны находиться только три легионера.



Из открытых источников мы узнали следующее. Федор Гордеев родился в Омске и уехал в Канаду вместе с родителями в семилетнем возрасте. До переезда в Новосибирск хоккеист 15 лет не приезжал в Россию На драфте НХЛ-2017, на котором Федора выбрал «Мэйпл Лифс» под общим 141-м номером, даже написали, что он родился в Торонто.



Защитник имеет американское спортивное гражданство и в нынешнем сезоне считается легионером, хотя и имеет на руках российский паспорт. Лига сообщает, что статус игрока в клубе был хорошо известен.



Гордеев провел в сезоне 40 матчей и перестал попадать в заявку с середины декабря после возвращения на лед лидера обороны Тревора Мерфи.



Ранее сообщалось, что главного тренера «Барселоны» Хави могут уволить после поединка с «Бетисом».