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КХЛ присудила «Сибири» четыре «технаря» и решила обострить борьбу на Востоке

Вчера, 22:12


КХЛ присудила Сибири четыре технических поражения

КХЛ наказала «Сибирь» за нарушение лимита на легионеров. В четырех стартовых матчах сезона в составе команды выходили на лед Федор Гордеев и еще три иностранных игрока, хотя по регламенту в заявке должны находиться только три легионера.

Из открытых источников мы узнали следующее. Федор Гордеев родился в Омске и уехал в Канаду вместе с родителями в семилетнем возрасте. До переезда в Новосибирск хоккеист 15 лет не приезжал в Россию На драфте НХЛ-2017, на котором Федора выбрал «Мэйпл Лифс» под общим 141-м номером, даже написали, что он родился в Торонто.

Защитник имеет американское спортивное гражданство и в нынешнем сезоне считается легионером, хотя и имеет на руках российский паспорт. Лига сообщает, что статус игрока в клубе был хорошо известен.

Гордеев провел в сезоне 40 матчей и перестал попадать в заявку с середины декабря после возвращения на лед лидера обороны Тревора Мерфи.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Барселоны» Хави могут уволить после поединка с «Бетисом».





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