«Это блевотина, а не хоккей!». Сколько «Ак Барс» сможет забить «Ладе»

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В регулярном чемпионате КХЛ 18 января состоятся четыре матча. Центральный поединок пройдет в Казани, где «Ак Барс» будет принимать «Ладу» (19:00 мск).



Первые два матча между командами в текущем сезоне остались за автозаводцами, а встреча в Казани в конце ноября завершилась победой «Ак Барса» со счетом 2:0.



Два дня назад команды встречались с аутсайдерами чемпионата. «Лада» выиграла в Астане у «Барыса», а казанцы неожиданно проиграли «Сочи».



Хотя ничего неожиданного в Сочи не произошло. Все к этому шло. В этом году подопечные Зинэтулы Билялетдинова забивают в основное время только по одной шайбе за матч. Такая результативность свойственна футбольным поединкам, но не в хоккее. Известный в прошлом нападающий Никита Филатов на своей странице в соцсетях назвал игру «Ак Барса» «блевотиной».



Ранее сообщалось, что КХЛ наказала «Сибирь» за превышение лимита на легионеров в матчах в сентябре.