Симеоне против Анчелотти. «Атлетико» сыграет с «Реалом» в Кубке Испании

Сегодня, 13:18





В одном из матчей 1/8 Кубка Испании по футболу «Атлетико» 18 января сыграет с «Реалом» (23:30 мск).



Год назад жребий свел соперников на четвертьфинальной стадии Кубка. Поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился в пользу хозяев поля (3:1). Победитель определился только в дополнительное время благодаря точным ударам Винисиуса и Карима Бензема.



В 6-м туре Примеры подопечные Диего Симеоне нанесли «Реалу» единственное поражение в сезоне. Отличились в той игре Альваро Мората (дважды) и Антуан Гризманн. Единственный мяч у проигравших на счету Тони Крооса. В победном для королевского клуба полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде команды забили восемь мячей на двоих (5:3).



«Сливочные» не проигрывают с конца сентября и после осечки с «Атлетико» серия без поражений достигла 21 матча.



Ранее сообщалось, что тренера «Барселоны» Хави могут уволить после воскресного поединка с «Бетисом».