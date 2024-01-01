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Симеоне против Анчелотти. «Атлетико» сыграет с «Реалом» в Кубке Испании

Сегодня, 13:18


Кубок Испании, Атлетико - Реал, 18 января 2024

В одном из матчей 1/8 Кубка Испании по футболу «Атлетико» 18 января сыграет с «Реалом» (23:30 мск).

Год назад жребий свел соперников на четвертьфинальной стадии Кубка. Поединок на «Сантьяго Бернабеу» завершился в пользу хозяев поля (3:1). Победитель определился только в дополнительное время благодаря точным ударам Винисиуса и Карима Бензема.

В 6-м туре Примеры подопечные Диего Симеоне нанесли «Реалу» единственное поражение в сезоне. Отличились в той игре Альваро Мората (дважды) и Антуан Гризманн. Единственный мяч у проигравших на счету Тони Крооса. В победном для королевского клуба полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде команды забили восемь мячей на двоих (5:3).

«Сливочные» не проигрывают с конца сентября и после осечки с «Атлетико» серия без поражений достигла 21 матча.

Ранее сообщалось, что тренера «Барселоны» Хави могут уволить после воскресного поединка с «Бетисом».





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