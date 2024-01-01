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Роналду в пролете. Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым работал

Сегодня, 14:36


Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью Telecom Asia Sport, которое он дал во время проведения недавнего Суперкубка Испании, выделил самого сильного футболиста, с которым ему пришлось работать.

Итальянец назвал сильнейшим Зинедина Зидана и заметил, что полузащитник мог делать невероятные вещи на поле. Анчелотти также отметил, что во время своего первого приезда в Мадрид игрок помог ему с адаптацией в команде и в стране в целом.

64-летний специалист за почти 30 лет тренерской деятельности возглавлял ведущие клубы из стран большой пятерки и успел поработать со многими звездными футболистами.

Ранее сообщалось, что 18 января «Реал» встретится с «Атлетико» в матче Кубка Испании.





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