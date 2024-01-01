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Блинкова провела невероятный тай‑брейк в матче с Рыбакиной на Australian Open

Сегодня, 16:45


Анна Блинкова выиграла у Елены Рыбакиной на Australian Open 2024

Без сенсаций не обходится ни одно крупное теннисное соревнование. Особенно в начале года, когда титулованные спортсмены теннисисты не набрали оптимальную форму после короткого отпуска.

Начались неожиданные результаты и в Мельбурне, где сейчас проходит первый из четырех турниров Большого шлема. Российская теннисистка Анна Блинкова во втором своем матче на Australian Open одержала победу над Еленой Рыбакиной. Победитель определился в рекордном на ТБШ тай-брейке (22:20).

25-летняя Блинкова одержала победу над спортсменкой, которая была одной из претенденток на золото. Россиянка занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге, а Рыбакина входила перед стартом турнира в тройку сильнейших.

Год назад на Australian Open Анна проиграла в первом раунде Мэдисон Киз, а казахская теннисистка уступила в финале Арине Соболенко.

Следующей соперницей Блинковой будет Ясмине Паолини из Италии.

Ранее сообщалось, что в начале января Рыбакина переиграла Соболенко на соревновании в Брисбене.





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