Блинкова провела невероятный тай‑брейк в матче с Рыбакиной на Australian Open

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Без сенсаций не обходится ни одно крупное теннисное соревнование. Особенно в начале года, когда титулованные спортсмены теннисисты не набрали оптимальную форму после короткого отпуска.



Начались неожиданные результаты и в Мельбурне, где сейчас проходит первый из четырех турниров Большого шлема. Российская теннисистка Анна Блинкова во втором своем матче на Australian Open одержала победу над Еленой Рыбакиной. Победитель определился в рекордном на ТБШ тай-брейке (22:20).



25-летняя Блинкова одержала победу над спортсменкой, которая была одной из претенденток на золото. Россиянка занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге, а Рыбакина входила перед стартом турнира в тройку сильнейших.



Год назад на Australian Open Анна проиграла в первом раунде Мэдисон Киз, а казахская теннисистка уступила в финале Арине Соболенко.



Следующей соперницей Блинковой будет Ясмине Паолини из Италии.



Ранее сообщалось, что в начале января Рыбакина переиграла Соболенко на соревновании в Брисбене.