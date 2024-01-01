Винисиус испугался прихода Мбаппе и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 19:22





Нападающий «Реала» Винисиус выразил недовольство тем, что команда собирается приобрести Килиана Мбаппе.



По данным испанской версии газеты Metro, игрок пригрозил руководству королевского клуба, что будет вести переговоры с другими командами, если сделка состоится.



«Манчестер Юнайтед», рассматривающий варианты усиления состава на будущий сезон, заинтересовался бразильцем и готов заплатить за него 130 млн фунтов.



Винисиус перешел из «Фламенго» и выступает в «Реале» с 2018 года. Контракт футболиста истекает только через три года.



Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым ему пришлось работать.