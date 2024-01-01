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Винисиус испугался прихода Мбаппе и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 19:22


Винисиус испугался прихода Мбаппе

Нападающий «Реала» Винисиус выразил недовольство тем, что команда собирается приобрести Килиана Мбаппе.

По данным испанской версии газеты Metro, игрок пригрозил руководству королевского клуба, что будет вести переговоры с другими командами, если сделка состоится.

«Манчестер Юнайтед», рассматривающий варианты усиления состава на будущий сезон, заинтересовался бразильцем и готов заплатить за него 130 млн фунтов.

Винисиус перешел из «Фламенго» и выступает в «Реале» с 2018 года. Контракт футболиста истекает только через три года.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым ему пришлось работать.





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