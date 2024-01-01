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Дзюба намерен весной побить рекорд Кержакова

Сегодня, 10:46


Дзюба намерен побить рекорд Кержакова

Артем Дзюба решил уже этой весной побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром России. Футболист объявил об этом в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во всех официальных матчах игрок «Локо» забил 229 раз, на счету Кержакова 233 точных удара.

Для выхода на чистое первое место Дзюбе необходимо забить пять мячей. Насколько это реально? За 18 туров текущего сезона 35-летний игрок отличился всего четыре раза, в последний раз - 5 ноября в игре со «Спартаком».

Соглашение Дзюбы с командой действует до конца этого сезона и может быть продлено еще на один год.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн возглавляет рейтинг лучших снайперов ведущих европейских чемпионатов.





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