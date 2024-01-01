Овечкин догнал Брэда Парка, Кучеров сделал 500-ю передачу

Сегодня, 12:02





Александр Овечкин сделал очередной результативный пас, на этот раз в поединке с «Блюз». За долгие годы игры за океаном хоккеист 683 раза помогал партнерам и догнал по этому показателю занимающего 65-е место Брэда Парка. С голами все намного хуже, игрок не забивает с 3 января и о рекорде Гретцки, похоже, совсем забыл.



Лидер «Тампы» сам редко реализует моменты, но продолжает с завидной регулярностью набирать очки. В поединке с «Уайлд» хоккеист три раза помогал партнерам по команде и достиг отметки в 500 передач в «регулярке» НХЛ. Кучеров переместился на 169-ю строчку в списке лучших ассистентов за всю историю и занял 9-е место среди российских игроков по этому показателю.



Хет-триками в сегодняшних матчах отметились Ти Джей Оши («Кэпиталз»), Давид Пастрняк («Брюинз») и Остон Мэттьюс. Форвард «Мэйпл Лифс» возглавляет список лучших снайперов сезона (37) и на четыре шайбы оторвался от ближайшего преследователя.



Ранее сообщалось, что Никита Кучеров преодолел отметку в 800 очков в регулярных чемпионатах.