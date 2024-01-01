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В неудачах «Спартака» виноват Ковальчук?

Сегодня, 14:23


Спартак - Авангард 19 января 2024

В регулярном чемпионате КХЛ 19 января состоятся шесть матчей. Центральный поединок пройдет в Москве, где «Спартак» будет принимать «Авангард» (19:30 мск).

Омичи занимают второе место на Востоке, спартаковцы идут четвертыми в Западной конференции. Команды впервые сыграют в этом сезоне, последняя встреча между ними состоялась в конце ноября 2022 года.

В последних пяти матчах между командами, которые прошли в Москве, «Спартак» одержал только одну победу.

Красно-белые с Ковальчуком в составе две игры выиграли и шесть проиграли. Можно, конечно, понять хоккеиста, которому в апреле исполнится 41 год. Но что-то не хочется этого делать. Возвращение игрока вызвало бы уважение, если бы он все заработанные деньги отдал на благотворительность. Или на весь гонорар купил форму для хоккейных школ. Но если единственной причиной стало желание пополнить свой банковский счет перед неизбежной пенсией, то и спрос с него соответствующий. Такой игрок должен приносить результат. А иначе вся эта затея не имеет никакого смысла.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал 500-ю передачу в НХЛ.





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