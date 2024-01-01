Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Пчелы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа

Сегодня, 16:04


Дзюба против желтухи и грязи в прессе

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжает удивлять любителей спорта. В интервью телеканалу «Матч ТВ» футболист ответил на вопрос о том, почему он перестал общаться с представителями СМИ после матчей.

Игрок заявил, что прекратил контакты, потому что выступает против грязи и желтухи, которую обсуждает пресса. Дескать, ему интересен сам футбол, тактика и личности.

Получается, Дзюба у нас человек «с высокими моральными ценностями». Но все помнят его различные высказывания на грани фола, которыми заполнен интернет. Или это все журналисты придумали?

Летом прошлого года после игры с питерцами наш герой заявил, что не знает, кто такой Семак. Понятно, это было сказано по глупости или для раскрутки собственного имиджа. Как сейчас говорят, ради просмотров и хайпа.

Или, сказав такое, игрок хотел поговорить о футболе?

Ранее сообщалось, что Дзюба уже этой весной хочет опередить Кержакова и стать лучшим российским бомбардиром.





  • Дзюба намерен весной побить рекорд Кержакова
  • Кучеров против Панарина. Лучший бомбардир против лучшей команды НХЛ
  • Бах против. МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы
  • Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным
  • The Guardian - о сборной России: Иванов любит выпить, а Денисов жаден до де ...
    •




    «Это блевотина, а не хоккей!». Сколько «Ак Барс» сможет забить «Ладе»

    Ак Барс - Лада 18 января 2024

    Известный в прошлом нападающий Никита Филатов назвал игру «Ак Барса» «блевотиной».

    КХЛ присудила «Сибири» четыре «технаря» и решила обострить борьбу на Востоке

    КХЛ присудила Сибири четыре технических поражения

    В четырех матчах в составе «Сибири» выходили на лед четыре легионера.

    Эд Ширан поздравил Лионеля Месси с наградой ФИФА

    Эд Ширан и Лионель Месси

    Известный британский певец Эд Ширан поделился фотоснимком с Лионелем Месси.

    Только чудо поможет ЦСКА обыграть «Авангард»

    Авангард - ЦСКА 17 января 2024

    Омский «Авангард» 17 января сыграет на своем льду с ЦСКА.

    Победила молодость! Мирра Андреева расправилась с шестой ракеткой на Australian Open

    Мирра Андреева выиграла у Онс Жабер

    Мирра Андреева во втором круге Australian Open выиграла у Онс Жабер.

    «Магнитка» забила две шайбы в меньшинстве, «Торпедо» ответило шесть раз за 8 минут

    Торпедо - Металлург - 7:4

    Подопечные Игоря Ларионова забили шесть шайб за восемь минут второго периода.

    Хави могут уволить из «Барселоны» после матча с «Бетисом»

    Хави могут уволить из Барселоны

    «Барселона» может в ближайшее время уволить со своего поста главного тренера Хави.









    Пчелы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа
    В неудачах «Спартака» виноват Ковальчук?
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 января 2024
    Овечкин догнал Брэда Парка, Кучеров сделал 500-ю передачу
    Дзюба намерен весной побить рекорд Кержакова
    Гарри Кейн - лучший бомбардир в топ-5 лигах Европы
    Винисиус испугался прихода Мбаппе и может перейти в «Манчестер Юнайтед»
    Блинкова провела невероятный тай‑брейк в матче с Рыбакиной на Australian Open
    Роналду в пролете. Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым работал
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 января 2024


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru