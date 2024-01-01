Пчелы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа

Сегодня, 16:04





Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжает удивлять любителей спорта. В интервью телеканалу «Матч ТВ» футболист ответил на вопрос о том, почему он перестал общаться с представителями СМИ после матчей.



Игрок заявил, что прекратил контакты, потому что выступает против грязи и желтухи, которую обсуждает пресса. Дескать, ему интересен сам футбол, тактика и личности.



Получается, Дзюба у нас человек «с высокими моральными ценностями». Но все помнят его различные высказывания на грани фола, которыми заполнен интернет. Или это все журналисты придумали?



Летом прошлого года после игры с питерцами наш герой заявил, что не знает, кто такой Семак. Понятно, это было сказано по глупости или для раскрутки собственного имиджа. Как сейчас говорят, ради просмотров и хайпа.



Или, сказав такое, игрок хотел поговорить о футболе?



Ранее сообщалось, что Дзюба уже этой весной хочет опередить Кержакова и стать лучшим российским бомбардиром.