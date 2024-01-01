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Захарян отправляется в Виго. Прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 16:51


Арсен Захарян, Реал Сосьедад

Стало известно, с кем сыграет команда Захаряна в 1/4 финала Кубка Испании по футболу. В эту стадию турнира вышли пять из шести лучших команд нынешнего сезона и три аутсайдера чемпионата.

«Барселоне» достался сосед по турнирной таблице «Атлетик» из Бильбао. В остальных трех поединках фаворит известен заранее, но если «Атлетико» сыграет с «Севильей» дома, то «Реал Сосьедад» и «Жирона» отправятся в гости, соответственно, в Виго и Пальма-де-Мальорку.

Матчи состоятся на следующей неделе, 23 и 25 января.

Ранее сообщалось, что нападающий Винисиус испугался прихода Килиана Мбаппе в «Реал».





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