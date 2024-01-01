Капризов дважды огорчил «Флориду» и установил уникальное достижение

Сегодня, 09:54





Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с одним из лидеров сезона «Флоридой». Форвард отличился на третьей минуте первого периода и в самом начале заключительной двадцатиминутки, а также ассистировал Матсу Цуккарелло. Вторая шайба игрока стала победной в поединке, который завершился со счетом 6:4 в пользу «дикарей».



Заокеанские статистики, которые следят за самыми незначительными достижениями хоккеистов, выяснили, что Капризов первый раз в НХЛ дважды реализовал преимущество своей команды во время одной игры.



В этом сезоне 26-летний хоккеист набрал 39 очков и является самым результативным игроком «Миннесоты».



Ранее сообщалось, что форвард «Молний» Никита Кучеров отдал 500-ю передачу за карьеру в НХЛ.