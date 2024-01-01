Испанский «Кадис» намерен переманить тренера «Спартака» Абаскаля

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Потрясение и шок вызвало у болельщиков «Спартака» известие о возможном уходе тренера Гильермо Абаскаля в другую команду. Это шутка. На самом деле многие поклонники красно-белых недовольны результатами в текущем чемпионате. Спартаковцы занимают пятое место и отстают от лидера «Краснодара» на восемь очков.



У противников испанца появилась надежда на уход специалиста в другую команду. Как сообщает испанский журналист Анхель Гарсия Альварес, кандидатурой Абаскаля заинтересовался испанский «Кадис», который на текущий момент находится в зоне вылета и в последний раз побеждал 1 сентября прошлого года.



В руководстве «Кадиса» недовольны работой Серхио Гонсалеса и ищут ему замену. Среди кандидатов - Абаскаль и аргентинский специалист Эдуардо Бериццо, ранее тренировавший чилийскую сборную.



Ранее сообщалось, что Гарри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих европейских чемпионатов.