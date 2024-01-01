Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Большунов выигрывает заочный спор у Клебо

Сегодня, 14:26


Александр Большунов против Йоханнеса Клебо

Кубок России по лыжным гонкам реально интереснее Кубка мира. Большие проблемы с трансляциями на ТВ, но этот факт не должен принижать рекордов наших лыжников. Скорее возникают вопросы к международной федерации. FIS проводит турнир, который правильнее было бы называть открытым чемпионатом Европы, но не Кубком мира.

Александр Большунов выиграл 15 гонок подряд? Это же хорошо - российский лыжник на сегодняшний день сильнейший не только в стране, но и во всем мире. Представляем реакцию мировых СМИ, если бы столько гонок выиграл Йоханнес Клебо. Лидерство в этом сезоне норвежца Харальда Амундсена не вызывает сомнений у кого-то на Западе. А ведь Большунов там не участвует.

Кстати, вчера Клебо не смог выйти в финал спринта, а сегодня финишировал 17-м в масс-старте.

Норвежские лыжники сомневаются в силе Большунова? Пусть тогда приезжают в Россию и доказывают свое превосходство.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может перейти в испанский клуб.





  • Рекорд Большунова будет вечным! Лыжник выиграл 15-ю гонку подряд
  • Кто остановит Большунова? Лыжник приехал в Татарстан за очередными победами
  • Большунов в России никому не нужен?
  • Тело Клебо отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
  • Большунов плакал после марафона на ЧМ-2021, Клебо лишили золота
    •




    Гарри Кейн - лучший бомбардир в топ-5 лигах Европы

    Гарри Кейн

    Гарри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы.

    Винисиус испугался прихода Мбаппе и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Винисиус испугался прихода Мбаппе

    В королевском клубе назревает конфликт из-за позиции бразильца.

    Блинкова провела невероятный тай‑брейк в матче с Рыбакиной на Australian Open

    Анна Блинкова выиграла у Елены Рыбакиной на Australian Open 2024

    Российская теннисистка Анна Блинкова выбила Елену Рыбакину с Australian Open.

    Роналду в пролете. Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым работал

    Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста

    Выбор главного тренера «Реала» не вызывает удивления.

    Симеоне против Анчелотти. «Атлетико» сыграет с «Реалом» в Кубке Испании

    Кубок Испании, Атлетико - Реал, 18 января 2024

    В одном из матчей 1/8 Кубка Испании по футболу «Атлетико» 18 января сыграет с «Реалом».

    «Это блевотина, а не хоккей!». Сколько «Ак Барс» сможет забить «Ладе»

    Ак Барс - Лада 18 января 2024

    Известный в прошлом нападающий Никита Филатов назвал игру «Ак Барса» «блевотиной».

    КХЛ присудила «Сибири» четыре «технаря» и решила обострить борьбу на Востоке

    КХЛ присудила Сибири четыре технических поражения

    В четырех матчах в составе «Сибири» выходили на лед четыре легионера.









    Носкова победила первую ракетку мира Свёнтек на Australian Open
    Большунов выигрывает заочный спор у Клебо
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 января 2024
    Испанский «Кадис» намерен переманить тренера «Спартака» Абаскаля
    Капризов дважды огорчил «Флориду» и установил уникальное достижение
    Захарян отправляется в Виго. Прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
    Пчёлы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа
    В неудачах «Спартака» виноват Ковальчук?
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 января 2024
    Овечкин догнал Брэда Парка, Кучеров сделал 500-ю передачу


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru