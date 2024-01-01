Большунов выигрывает заочный спор у Клебо

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Кубок России по лыжным гонкам реально интереснее Кубка мира. Большие проблемы с трансляциями на ТВ, но этот факт не должен принижать рекордов наших лыжников. Скорее возникают вопросы к международной федерации. FIS проводит турнир, который правильнее было бы называть открытым чемпионатом Европы, но не Кубком мира.



Александр Большунов выиграл 15 гонок подряд? Это же хорошо - российский лыжник на сегодняшний день сильнейший не только в стране, но и во всем мире. Представляем реакцию мировых СМИ, если бы столько гонок выиграл Йоханнес Клебо. Лидерство в этом сезоне норвежца Харальда Амундсена не вызывает сомнений у кого-то на Западе. А ведь Большунов там не участвует.



Кстати, вчера Клебо не смог выйти в финал спринта, а сегодня финишировал 17-м в масс-старте.



Норвежские лыжники сомневаются в силе Большунова? Пусть тогда приезжают в Россию и доказывают свое превосходство.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может перейти в испанский клуб.