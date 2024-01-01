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Носкова победила первую ракетку мира Свёнтек на Australian Open

Сегодня, 15:43


Носкова обыграла Свёнтек на Australian Open

Результаты матчей Австралии, где в эти дни проходит первый турнир Большого шлема, продолжают радовать болельщиков своей непредсказуемостью.

Не успели поклонники Анны Блинковой отметить ее победу над третьей ракеткой мира Рыбакиной, как сегодня пришел черед радоваться поклонникам тенниса в Чехии. 19-летняя Линда Носкова в трех сетах выбила из турнира первый номер рейтинга Игу Свёнтек.

В четвертом круге Носкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Из других новостей можно выделить выход в 1/8 финала Даниила Медведева и поражение Блинковой в поединке с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов выиграл все 15 гонок на этапах Кубка России.





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