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В центральном поединке 18-го тура немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг» будет принимать «Байер». Встреча начнется 20 января в 20:30 мск и будет показан на телеканале «Матч ТВ».



Оба коллектива после 17 туров расположились в лигочемпионской зоне. Подопечные Хаби Алонсо занимают первое место в таблице, а парни Марко Розе отстают на 12 очков и идут четвертыми.



Лучшим бомбардиром «Лейпцига» является Луа Опенда (11 мячей), которого клуб прошлым летом купил у французского «Ланса». В составе «Байера» больше всех результативными действиями (10 голов и 7 передач) отметился бывший игрок бельгийского «Юниона» нигериец Виктор Бонифасе.



Первый матч между командами в текущем сезоне в Леверкузене завершился победой хозяев со счетом 3:2.



Ранее сообщалось, что Артем Дзюба в ближайшее время намеревается опередить Александра Кержакова и сталь лучшим бомбардиром в истории.