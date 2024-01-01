Экс-фигуристка Анна Погорилая ждет второго ребенка

Вчера, 23:47





Бывшая фигуристка Анна Погорилая призналась в соцсетях, что она беременна и они с мужем ждут второго ребенка.



Погорилая - серебряная призерка первенства Европы, которое состоялось в Остраве в 2017-м и бронзовый медалист мирового чемпионата в Бостоне в 2016-м.



25-летняя фигуристка завершила карьеру осенью 2017-го, через три года получила диплом Российского университета спорта и в конце 2020-го родила дочь Еву.



В 2018 году Погорилая вышла замуж за Андрея Невского, который старше Анны на пять лет и представлял Латвию в паре с Ольгой Якушиной.



Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Линда Носкова обыграла на Australian Open первую ракетку мира Игу Свёнтек.