Экс-фигуристка Анна Погорилая ждет второго ребенка

Бывшая фигуристка Анна Погорилая призналась в соцсетях, что она беременна и они с мужем ждут второго ребенка.
Погорилая - серебряная призерка первенства Европы, которое состоялось в Остраве в 2017-м и бронзовый медалист мирового чемпионата в Бостоне в 2016-м.
25-летняя фигуристка завершила карьеру осенью 2017-го, через три года получила диплом Российского университета спорта и в конце 2020-го родила дочь Еву.
В 2018 году Погорилая вышла замуж за Андрея Невского, который старше Анны на пять лет и представлял Латвию в паре с Ольгой Якушиной.
Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Линда Носкова обыграла на Australian Open первую ракетку мира Игу Свёнтек.