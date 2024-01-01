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Экс-фигуристка Анна Погорилая ждет второго ребенка

Вчера, 23:47


Анна Погорилая

Бывшая фигуристка Анна Погорилая призналась в соцсетях, что она беременна и они с мужем ждут второго ребенка.

Погорилая - серебряная призерка первенства Европы, которое состоялось в Остраве в 2017-м и бронзовый медалист мирового чемпионата в Бостоне в 2016-м.

25-летняя фигуристка завершила карьеру осенью 2017-го, через три года получила диплом Российского университета спорта и в конце 2020-го родила дочь Еву.

В 2018 году Погорилая вышла замуж за Андрея Невского, который старше Анны на пять лет и представлял Латвию в паре с Ольгой Якушиной.

Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Линда Носкова обыграла на Australian Open первую ракетку мира Игу Свёнтек.





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