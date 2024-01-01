Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу

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Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда обыграла в гостях «Флайерз» со счетом 7:4.



28-летний хоккеист оформил дубль и два раза ассистировал партнерам по команде. Канадец набрал 77 очков и на два балла опередил в споре бомбардиров Никиту Кучерова, который в сегодняшнем матче против «Сэйбрз» очков не набрал.



Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев одержал 25-ю победу и занимает по этому показателю первое место в лиге.



Ранее сообщалось, что Кучеров в поединке с «Миннесотой» сделал 500-ю передачу за время выступления за океаном.