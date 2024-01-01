Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу

Сегодня, 00:22


Натан Маккиннон

Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда обыграла в гостях «Флайерз» со счетом 7:4.

28-летний хоккеист оформил дубль и два раза ассистировал партнерам по команде. Канадец набрал 77 очков и на два балла опередил в споре бомбардиров Никиту Кучерова, который в сегодняшнем матче против «Сэйбрз» очков не набрал.

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев одержал 25-ю победу и занимает по этому показателю первое место в лиге.

Ранее сообщалось, что Кучеров в поединке с «Миннесотой» сделал 500-ю передачу за время выступления за океаном.





  • Кучеров круче Овечкина и Малкина! Хоккеист набрал 800 очко в НХЛ
  • Кучеров набрал 67 очков и подвинул Маккиннона в списке бомбардиров
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
  • Овечкин против Кучерова. Расписание матчей НХЛ на 24 декабря
  • Два очка Овечкина, покер Маккиннона и три передачи Ничушкина
    •




    В неудачах «Спартака» виноват Ковальчук?

    Спартак - Авангард 19 января 2024

    В центральном матче игрового дня «Спартак» сыграет с «Авангардом».

    Овечкин догнал Брэда Парка, Кучеров сделал 500-ю передачу

    Овечкин и Кучеров

    Овечкин и Кучеров не забивают, но продолжают набирать очки.

    Дзюба намерен весной побить рекорд Кержакова

    Дзюба намерен побить рекорд Кержакова

    Футболист решил уже этой весной стать лучшим бомбардиром России.

    Гарри Кейн - лучший бомбардир в топ-5 лигах Европы

    Гарри Кейн

    Гарри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы.

    Винисиус испугался прихода Мбаппе и может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Винисиус испугался прихода Мбаппе

    В королевском клубе назревает конфликт из-за позиции бразильца.

    Блинкова провела невероятный тай-брейк в матче с Рыбакиной на Australian Open

    Анна Блинкова выиграла у Елены Рыбакиной на Australian Open 2024

    Российская теннисистка Анна Блинкова выбила Елену Рыбакину с Australian Open.

    Роналду в пролете. Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым работал

    Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста

    Выбор главного тренера «Реала» не вызывает удивления.









    Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу
    Экс-фигуристка Анна Погорилая ждет второго ребенка
    Марко Розе против Хаби Алонсо. «Лейпциг» принимает лучший клуб Бундеслиги
    Носкова победила первую ракетку мира Свёнтек на Australian Open
    Большунов выигрывает заочный спор у Клебо
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 января 2024
    Испанский «Кадис» намерен переманить тренера «Спартака» Абаскаля
    Капризов дважды огорчил «Флориду» и установил уникальное достижение
    Захарян отправляется в Виго. Прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
    Пчёлы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru