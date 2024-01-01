Мирра Андреева уступила Крейчиковой и в 1/4 финала не сыграет с Соболенко

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Мирра Андреева не попала в восьмерку сильнейших теннисисток на проходящем в эти дни в Австралии турнире Большого шлема. Российская спортсменка в трех сетах проиграла 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой.



Выход в 1/8 финала ТБШ - неплохое достижение для 16-летней спортсменки, которая еще год назад выступала в Мельбурне в качестве юниорки и за год добилась потрясающих результатов на взрослом уровне.



В четвертьфинале Барборе предстоит поединок с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая занимает второе место в рейтинге WTA.



Ранее сообщалось, что чешка Линда Носкова выбила из Australian Open лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек.