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Мирра Андреева уступила Крейчиковой и в 1/4 финала не сыграет с Соболенко

Сегодня, 11:41


Мирра Андреева на Australian Open

Мирра Андреева не попала в восьмерку сильнейших теннисисток на проходящем в эти дни в Австралии турнире Большого шлема. Российская спортсменка в трех сетах проиграла 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой.

Выход в 1/8 финала ТБШ - неплохое достижение для 16-летней спортсменки, которая еще год назад выступала в Мельбурне в качестве юниорки и за год добилась потрясающих результатов на взрослом уровне.

В четвертьфинале Барборе предстоит поединок с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая занимает второе место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что чешка Линда Носкова выбила из Australian Open лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек.





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