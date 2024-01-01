Трансфер Мбаппе в «Реал»: мыльная опера продолжается

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Истек крайний срок, который установил «Реал» Килиану Мбаппе. Игрок должен был до середины января точно определиться по поводу переезда в Мадрид.



Пока официальных новостей о будущем футболиста нет, француз вместе с матерью в качестве его представителя продолжают рассматривать выгодные варианты для продолжения карьеры. На первом месте, естественно, стоит сумма личного контракта.



Удивляться этому не стоит, в современном футболе все определяют деньги. Никому не интересен «Реал» сам по себе. Важнее, сколько игрок в нем будет зарабатывать.



Прошли те времена, когда попасть в клуб уровня «Реала» или «Барселоны» было большой удачей. Да, многие спортсмены по инерции продолжают после подписания контракта говорить красивые слова, но тут же забывают о них после получения более выгодного с финансовой точки зрения предложения.



Мбаппе прекрасно себя раскручивает, играя за «ПСЖ», поэтому разговоры о величии королевского клуба его мало интересуют. Да и учителя у него хорошие, Лионель Месси и Криштиану Роналду на своем примере показывают, что медийная составляющая часто важнее самого футбола.



Ранее сообщалось, что известный британский музыкант Эд Ширан поздравил Месси с наградой ФИФА.