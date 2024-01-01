Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Первый хоккеист провел 1000 матчей в КХЛ

Сегодня, 16:14


Евгений Бирюков провел 1000 матчей в КХЛ

В матче «регулярки» КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» установлено уникальное достижение. Игрок обороны уфимской команды Евгений Бирюков стал первым игроком, который провел 1000 игр в КХЛ.

37-летний хоккеист родился в челябинской области, начинал профессиональную карьеру во второй команде магнитогорского «Металлурга», 15 сезонов провел в составе «Магнитки» (12 из них в КХЛ), а весной 2020 года перешел в «Салават Юлаев». В составе уральского клуба Бирюков дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Два хоккеиста, Вадим Шипачев и Илья Каблуков, в ближайшее время также могут преодолеть отметку в 1000 матчей. На счету нападающего «Ак Барса» 968 проведенных игр, у форварда московского «Динамо» 947 встреч в Лиге.

Ранее сообщалось, что форвард «Колорадо» Натан Маккиннон опередил в споре бомбардиров Никиту Кучерова.





  • Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу
  • Капризов дважды огорчил «Флориду» и установил уникальное достижение
  • Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю
  • Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако»
  • ЦСКА первым оформил выход в плей-офф КХЛ
    •




    Капризов дважды огорчил «Флориду» и установил уникальное достижение

    Капризов провел лучший матч в сезоне

    Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с «Флоридой».

    Захарян отправляется в Виго. Прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

    Арсен Захарян, Реал Сосьедад

    Стало известно, с кем сыграет команда Захаряна в четвертьфинале Кубка Испании.

    Пчёлы против мёда. Дзюба выступил против желтухи и хайпа

    Дзюба против желтухи и грязи в прессе

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжает удивлять любителей футбола.

    В неудачах «Спартака» виноват Ковальчук?

    Спартак - Авангард 19 января 2024

    В центральном матче игрового дня «Спартак» сыграет с «Авангардом».

    Овечкин догнал Брэда Парка, Кучеров сделал 500-ю передачу

    Овечкин и Кучеров

    Овечкин и Кучеров не забивают, но продолжают набирать очки.

    Дзюба намерен весной побить рекорд Кержакова

    Дзюба намерен побить рекорд Кержакова

    Футболист решил уже этой весной стать лучшим бомбардиром России.

    Гарри Кейн - лучший бомбардир в топ-5 лигах Европы

    Гарри Кейн

    Гарри Кейн возглавляет рейтинг лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Европы.









    Первый хоккеист провел 1000 матчей в КХЛ
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 января 2024
    Трансфер Мбаппе в «Реал»: мыльная опера продолжается
    Мирра Андреева уступила Крейчиковой и в 1/4 финала не сыграет с Соболенко
    Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу
    Экс-фигуристка Анна Погорилая ждет второго ребенка
    Марко Розе против Хаби Алонсо. «Лейпциг» принимает лучший клуб Бундеслиги
    Носкова победила первую ракетку мира Свёнтек на Australian Open
    Большунов выигрывает заочный спор у Клебо
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 января 2024


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru