Первый хоккеист провел 1000 матчей в КХЛ

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В матче «регулярки» КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» установлено уникальное достижение. Игрок обороны уфимской команды Евгений Бирюков стал первым игроком, который провел 1000 игр в КХЛ.



37-летний хоккеист родился в челябинской области, начинал профессиональную карьеру во второй команде магнитогорского «Металлурга», 15 сезонов провел в составе «Магнитки» (12 из них в КХЛ), а весной 2020 года перешел в «Салават Юлаев». В составе уральского клуба Бирюков дважды становился обладателем Кубка Гагарина.



Два хоккеиста, Вадим Шипачев и Илья Каблуков, в ближайшее время также могут преодолеть отметку в 1000 матчей. На счету нападающего «Ак Барса» 968 проведенных игр, у форварда московского «Динамо» 947 встреч в Лиге.



Ранее сообщалось, что форвард «Колорадо» Натан Маккиннон опередил в споре бомбардиров Никиту Кучерова.