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Моуринью отказал клубу из Саудовской Аравии и может возглавить «Наполи»

Вчера, 22:02


Жозе Моуринью может возглавить Наполи

Известный португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Напомним, 60-летний специалист неделю назад был уволен из «Ромы», но решил не делать перерыв в карьере, а занялся поисками новой работы.

Почти сразу стали поступать новости из Саудовской Аравии. Клуб местной лиги «Аль-Шабаб» заинтересовался Моуринью, но специалист отклонил это предложение.

По сообщению английской «Таймс», португалец может возглавить «Наполи» и в ближайшие дни проведет переговоры с владельцем команды.

Неаполитанцы в прошлом сезоне стали чемпионами Серии А, но в этом занимают только девятую строчку в турнирной таблице. Действующий тренер Вальтер Маццарри возглавил команду в середине ноября прошлого года. При нем «Наполи» одержал только три победы в восьми поединках Серии А.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым работал.





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