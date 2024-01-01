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Капризов вернулся? Нападающий «Миннесоты» забил пять шайб за два матча

Сегодня, 09:05


Хет-трик Кирилла Капризова

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в гостевом матче с «Харрикейнз» оформил хет-трик и помог своей команде одержать вторую гостевую победу подряд. А всего в двух поединках на выезде против «Каролины» и «Флориды» игрок забил пять шайб.

Это третий хет-трик в карьере 26-летнего игрока за океаном. В последний раз хоккеист забил три шайбы в игре с «Блю Джекетс», которая состоялась в феврале прошлого года. Капризов в той встрече сравнял счет в третьем периоде и отправил победную в ворота Элвиса Мерзликина на пятой минуте овертайма.

«Дикари» после двух побед подряд на выезде набрали 45 очков и на шесть баллов отстают от зоны плей-офф. Следующий матч подопечные Джона Хайнса проведут дома против «Кэпиталз» 24 января.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров в недавней встрече с «Миннесотой» достиг отметки в 500 передач в «регулярке» НХЛ.





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