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«Жирона» опередила «Реал», Довбик оформил хет-трик за шесть минут

Сегодня, 09:48


Артем Довбик оформил хет-трик в матче с Севильей

В этом сезоне в испанском чемпионате на второй план ушло противостояние «Реала» и «Барселоны», а все внимание болельщиков приковано к выступлению команды из небольшого каталонского города.

В последнем туре «Жирона» на своем стадионе, который вмещает всего 15 тысяч зрителей, разгромила «Севилью» со счетом 5:1. Уже к 19-й минуте футболисты обеих команд забили четыре мяча, а украинский форвард хозяев Артем Довбик за шесть минут оформил хет-трик. Футболист догнал в споре бомбардиров Джуда Беллингема из «Реала», у обоих игроков по 14 точных ударов в этом сезоне.

«Жирона» на одно очко опережает королевский клуб в турнирной таблице и следующем туре отправляется в гости к «Сельте», которая набрала в нынешнем чемпионате в три раза меньше очков.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Италии и возглавить «Наполи».





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