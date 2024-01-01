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Медведев, Рублев и Калинская вышли в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 12:23


Медведев, Рублев и Калинская вышли в четвертьфинал Australian Open

Три представителя России вышли в четвертьфинал первого в году турнира Большого шлема. В мужском одиночном разряде в 1/4 финала сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, а в женскую восьмерку сильнейших пробилась Анна Калинская.

Медведеву предстоит встреча с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Рублев сразится за выход в полуфинал с итальянцем Янником Синнером, который на предыдущей стадии оказался сильнее Карена Хачанова. Калинская встретится с победителем пары Циньвэнь - Доден.

Год назад на этой стадии выступали Рублев и Хачанов, а Медведев вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде. Женщины-одиночницы из России в январе 2023-м не смогли преодолеть третий круг Australian Open.

Ранее сообщалось, что известный музыкант Эд Ширан встретился с Лионелем Месси около лифта и поздравил футболиста с наградой ФИФА.





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