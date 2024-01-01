Медведев, Рублев и Калинская вышли в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 12:23





Три представителя России вышли в четвертьфинал первого в году турнира Большого шлема. В мужском одиночном разряде в 1/4 финала сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, а в женскую восьмерку сильнейших пробилась Анна Калинская.



Медведеву предстоит встреча с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Рублев сразится за выход в полуфинал с итальянцем Янником Синнером, который на предыдущей стадии оказался сильнее Карена Хачанова. Калинская встретится с победителем пары Циньвэнь - Доден.



Год назад на этой стадии выступали Рублев и Хачанов, а Медведев вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде. Женщины-одиночницы из России в январе 2023-м не смогли преодолеть третий круг Australian Open.



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