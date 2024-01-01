Канчельскис назвал последнего россиянина в «Манчестер Юнайтед»

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Бывший футболист Андрей Канчельскис, в начале 90-х несколько сезонов выступавший за «Манчестер Юнайтед», высказался о перспективах российских игроков в английском клубе.



В интервью «РБ Спорт» экс-полузащитник отметил, что в ближайшие 50 лет никто из русских не будет выступать в АПЛ и что он останется последним россиянином в истории «МЮ».



Некоторое время назад футболист уже заявлял, что раньше отечественный футбол входил в первую десятку чемпионатов, а сейчас РПЛ - лига ниже среднего уровня и что всем стоит признать этот факт.



Канчельскис во многом прав про «МЮ» и РПЛ, но проблема немного в другом. Если посмотреть на состав «МЮ» и других известных европейских команд, то в их заявках мало не только русских, но также с каждым годом все меньше французов, немцев, англичан и других представителей коренных народов.



Ранее сообщалось, что в четвертьфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» Захаряна проведет матч в гостях с «Сельтой».