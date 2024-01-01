«Спартак» с Ковальчуком: 10 матчей и всего две победы

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В регулярном чемпионате КХЛ 23 января состоятся два поединка. В одном из них московское «Динамо» сыграет на своем льду со «Спартаком». Игра начнется в 19:30 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Динамовцы набрали 74 очка и занимают второе место в Западной конференции. В активе «Спартака» на четыре балла меньше и они замыкают первую четверку на Западе.



Совсем недавно подопечные Алексея Жамнова возглавляли турнирную таблицу КХЛ, но за последние два месяца команда потеряла лидирующие позиции и продолжает опускаться вниз.



Проблемы начались еще в середине ноября, когда выбыл из-за травмы Иван Морозов. Но если после потери ведущего центра красно-белые смогли перестроиться и одержали пять побед подряд в декабре, то с приходом 40-летнего ветерана все расстроилось окончательно.



С конца декабря команда провела с участием Ковальчука 10 игр и восемь из них проиграла.



Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил пять шайб в двух подряд матчах НХЛ.