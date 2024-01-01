«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Сельтой» в Кубке Испании

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В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится на выезде с «Сельтой». Игра начнется 23 января в 23:30 мск, прямая трансляция будет доступна «Матч ТВ».



Команды встречались три дня назад в 21-м туре чемпионата страны. Встреча также проходила в Виго и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Захарян не вышел в стартовом составе и появился на поле на 78-й минуте игры.



В нынешнем розыгрыше национального кубка «Реал Сосьедад» одержал четыре победы, забил пять мячей и ни одного не пропустил. На счету «Сельты» четыре победных поединка с разницей мячей 13-4.



Ранее сообщалось, что нападающий «Жироны» Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут в поединке с «Севильей».