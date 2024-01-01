Салах сделал выбор между «Ливерпулем» и сборной Египта

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Мохамед Салах определился с тем, какая из команд для него важнее - «Ливерпуль» или сборная Египта.



Официальный сайт английского клуба сообщил, что игрок в среду вернется в расположение клуба и начнет восстановительные процедуры.



Нападающий получил травму в матче второго тура Кубка Африки против Ганы и по оценкам медиков не сможет выходить на поле около месяца.



Египтяне продолжают выступление на турнире в Кот-д'Ивуаре. Подопечные Руя Витории завершили матчи на групповом этапе и свой поединок в 1/8 финала проведут 28 января со второй командой из группы F.



Напомним, Салах является капитаном «Фараонов» и многие в стране остались недовольны решением игрока покинуть расположение сборной во время важнейших матчей.



Ранее мы сообщали, что английский журнал FourFourTwo поставил Салаха на первое место в рейтинге лучших африканских футболистов всех времен.