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Салах сделал выбор между «Ливерпулем» и сборной Египта

Сегодня, 11:32


Салах покинул расположение сборной Египта

Мохамед Салах определился с тем, какая из команд для него важнее - «Ливерпуль» или сборная Египта.

Официальный сайт английского клуба сообщил, что игрок в среду вернется в расположение клуба и начнет восстановительные процедуры.

Нападающий получил травму в матче второго тура Кубка Африки против Ганы и по оценкам медиков не сможет выходить на поле около месяца.

Египтяне продолжают выступление на турнире в Кот-д'Ивуаре. Подопечные Руя Витории завершили матчи на групповом этапе и свой поединок в 1/8 финала проведут 28 января со второй командой из группы F.

Напомним, Салах является капитаном «Фараонов» и многие в стране остались недовольны решением игрока покинуть расположение сборной во время важнейших матчей.

Ранее мы сообщали, что английский журнал FourFourTwo поставил Салаха на первое место в рейтинге лучших африканских футболистов всех времен.





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