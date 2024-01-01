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«Зенит» хочет подписать самого результативного защитника РПЛ

Сегодня, 14:56


Наир Тикнизян может перейти из Локомотива в Зенит

«Зенит» ведет переговоры с железнодорожниками по поводу перехода в питерский клуб Наира Тикнизяна. В соцсетях называют сумму возможной сделки - 8 млн евро или 766 миллионов в пересчете на рубли.

Сумма, прямо скажем, большая для такого футболиста, но интересна не сама цифра, а факт возможного переезда спортсмена в Питер.

24-летний игрок обороны начинал выступать на профессиональном уровне в составе ЦСКА, а в августе 2021 года перебрался в «Локо».

В этом сезоне Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате РПЛ, пропустив только игру 10-го тура против «Пари НН» и гостевую встречу с «Крыльями Советов» в конце ноября. На счету игрока шесть голов и он возглавляет список самых результативных защитников текущего чемпионата.

Ранее мы сообщали, что «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна 23 января сыграет с «Сельтой» в четвертьфинале Кубка Испании.





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