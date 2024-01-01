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«Спартак» уничтожил «Динамо» в дерби, Цыплаков оформил покер

Вчера, 23:02


Максим Цыплаков оформил покер в матче с московским Динамо

«Спартак» на ВТБ Арене переиграл московских динамовцев со счетом 6:3 и впервые с 19 декабря одержал победу над командой из первой восьмерки будущих участников плей-офф. Подопечные Алексея Жамнова набрали 72 очка и гарантировали себе попадание в число участников Кубка Гагарина.

Нападающий Максим Цыплаков забил четыре шайбы, причем две из них хоккеист забросил при игре в меньшинстве.

За семь лет выступления в КХЛ нападающий ни разу не забивал больше двух голов. До этого сезона хоккеист провел в составе «Спартака» 262 матча, в которых забил всего 32 шайбы. В текущем чемпионате Цыплаков в 54 играх отличился 29 раз и занимает третье место в списке лучших снайперов.

Ранее сообщалось, что КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения.





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