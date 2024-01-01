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Никита Кучеров оформил хет-трик и набрал 80-е очко в сезоне

Сегодня, 09:54


Кучеров оформил хет-трик в матче против Филадельфии

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка в сегодняшнем поединке против «Флайерз» и вновь вышел в лидеры бомбардирской гонки.

30-летний хоккеист впервые в сезоне забил три шайбы и отдал результативный пас Майки Эйссимонту в конце второго периода. Российский хоккеист достиг отметки в 80 очков и на три балла опережает ближайшего преследователя - Натана Маккиннона из «Колорадо».

Кучеров набирает очки по рекордному для себя графику (1,7 в среднем за игру) и при сохранении такого темпа может завершить «регулярку», имея в активе 137 очков. Уроженец Майкопа три раза за карьеру достигал гроссмейстерской отметки в 100 баллов по системе «гол+пас», а максимальную результативность (128) показал в сезоне 2018/2019.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Максим Цыплаков оформил покер в поединке с московским «Динамо».





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