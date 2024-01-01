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Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии

Сегодня, 10:31


Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев обыграл в пяти сетах поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии, где встретится с победителем пары Зверев - Алькарас.

В другом полуфинале Новак Джокович сыграет с обидчиком Андрея Рублева итальянцем Янником Синнером.

Впервые Медведев приехал на Australian Open в 2017-м и уступил в первом круге американцу Эрнесто Эскобедо. Через два года российский теннисист уже дошел до четвертого раунда и проиграл будущему победители Джоковичу. В 2021-м теннисист опять уступил сербу, но уже в решающем матче. В 2022-м снова финал и поражение - на этот раз от Надаля. Год назад россиянин оступился в третьем круге, в трех сетах проиграв американцу Себастьяну Корде.

Ранее сообщалось, что нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 80-е очко в нынешнем сезоне.





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