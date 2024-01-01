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«Зенит» предложил 10 млн долларов за воспитанника «Реала»

Сегодня, 11:12


Альваро Фидальго может перейти в Зенит

Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бурную деятельность на трансферном рынке этой зимой. На этот раз питерцы обратили внимание на игрока мексиканской «Америки» Альваро Фидальго.

Как передает Fox Sports, российский клуб предложил почти 10 млн долларов за полузащитника, который выступает в Мексике с 2021 года.

26-летний испанский игрок родился в Овьедо, но как футболист сформировался в академии мадридского «Реала». Три года назад мексиканцы взяли футболиста в аренду, а через несколько месяцев заключили с ним четырехлетний контракт.

Ранее мы сообщали, что Даниил Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису, а хоккеист Никита Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков.





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