Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 27-28 января

Вчера, 20:17





Федеральный канал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет семь футбольных матчей.



В субботу на телеканале запланирован показ товарищеской встречи между «Зенитом» и «Уралом», которые проводят сборы в ОАЭ. Вечером в прямом эфире запланирована трансляция поединка Серии А между «Ювентусом» и «Эмполи», а затем игра Кубка португальской лиги.



В ночь с 27 на 28 января в записи будет показана встреча между «Айнтрахтом» и «Майнцем» из немецкой Бундеслиги.



В воскресенье в рамках Зимней серии игр питерцы сыграют с «Аль-Фатехом», а вечером канал покажет два матча чемпионата Италии. «Лацио» будет принимать «Наполи», а «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Интером».



Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил почти 10 млн долларов за игрока мексиканской «Америки».