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Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 27-28 января

Вчера, 20:17


Футбол на Матч ТВ 27 и 28 января

Федеральный канал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет семь футбольных матчей.

В субботу на телеканале запланирован показ товарищеской встречи между «Зенитом» и «Уралом», которые проводят сборы в ОАЭ. Вечером в прямом эфире запланирована трансляция поединка Серии А между «Ювентусом» и «Эмполи», а затем игра Кубка португальской лиги.

В ночь с 27 на 28 января в записи будет показана встреча между «Айнтрахтом» и «Майнцем» из немецкой Бундеслиги.

В воскресенье в рамках Зимней серии игр питерцы сыграют с «Аль-Фатехом», а вечером канал покажет два матча чемпионата Италии. «Лацио» будет принимать «Наполи», а «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Интером».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил почти 10 млн долларов за игрока мексиканской «Америки».





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