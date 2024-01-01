СКА учинил разгром «Барысу», Грицюк набрал пять очков

Вчера, 22:50





СКА забил семь безответных шайб «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Забивали голы пять хоккеистов питерского клуба, но особо стоит отметить 22-летнего Арсения Грицюка. Нападающий поразил ворота соперника в самом начале третьего периода и четыре раза ассистировал партнерам.



После этой игры армейцы переместились на второе место в Западной конференции, а астанинцы расположились на предпоследнем месте на Востоке.



Самую крупную победу в КХЛ СКА одержал в середине ноября 2016 года. Подопечные Олега Знарка забили девять безответных шайб в ворота все того же «Барыса». Самым результативным в том матче стал Евгений Дадонов, на счету которого покер и передача.



Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил хет-трик в игре с «Филадельфией».