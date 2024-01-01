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Покер Маккиннона, 26-я победа Георгиева и ноль бросков Овечкина

Сегодня, 09:59


Покер Маккиннона в матче с Вашингтоном

Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон оформил покер в матче с «Кэпиталз», который завершился победой хозяев площадки со счетом 6:2. К четырем заброшенным шайбам канадец прибавил один ассист и опередил на два очка в списке лучших бомбардиров сезона Никиту Кучерова.

Второй звездой встречи стал Микко Рантанен, на счету которого гол и четыре передачи. Голкипер «Лавин» Александр Георгиев одержал 26-ю победу и лидирует по этому показателю в НХЛ.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей, провел на льду почти 20 минут, ни разу не попал в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности «минус 2».

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Кучеров в матче с «Флайерз» оформил хет-трик и набрал 80-е очко в сезоне.





  • Никита Кучеров оформил хет-трик и набрал 80-е очко в сезоне
  • Маккиннон обошел Кучерова в гонке бомбардиров, Георгиев одержал 25-ю победу
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