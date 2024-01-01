«Барселона», затягивая вопрос с Хави, рискует провалить сезон

Сегодня, 11:13





«Барселона» рискует окончательно провалить сезон, не решая вопрос с Хави прямо сейчас.



От лидирующих в Примере «Жироны» и «Реала» команда прилично отстала и рискует потерять место в лигочемпионской зоне, на которую серьезно претендуют «Атлетик» и «Атлетико».



Накануне баски выбили каталонцев из Кубка Испании, закончилась неудачей поездка в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка страны.



Надежда осталась только на Лигу чемпионов, где команде предстоит в феврале поединок в Наполи. Но если дальше пройдут итальянцы, то уже не будет никакого смысла менять тренера до лета, когда у Хави закончится контракт. Сезон будет провален окончательно.



Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересовался полузащитником «Америки» Альваро Фидальго и готов заплатить за него 10 млн долларов.