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«Барселона», затягивая вопрос с Хави, рискует провалить сезон

Сегодня, 11:13


Главный тренер Барселоны Хави

«Барселона» рискует окончательно провалить сезон, не решая вопрос с Хави прямо сейчас.

От лидирующих в Примере «Жироны» и «Реала» команда прилично отстала и рискует потерять место в лигочемпионской зоне, на которую серьезно претендуют «Атлетик» и «Атлетико».

Накануне баски выбили каталонцев из Кубка Испании, закончилась неудачей поездка в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка страны.

Надежда осталась только на Лигу чемпионов, где команде предстоит в феврале поединок в Наполи. Но если дальше пройдут итальянцы, то уже не будет никакого смысла менять тренера до лета, когда у Хави закончится контракт. Сезон будет провален окончательно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересовался полузащитником «Америки» Альваро Фидальго и готов заплатить за него 10 млн долларов.





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