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Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open

Сегодня, 16:21


Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в решающем матче первого в этом году турнира Большого шлема сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

В прошлом году Соболенко в Мельбурне выиграла первый в карьере ТБШ, обыграв в финале Рыбакину в трех сетах. Для 21-летней Циньвэнь этот турнир третий по счету, на двух предыдущих спортсменка не проходила дальше второго круга.

В четвертьфинале Australian Open 2024 китаянка победила в трех сетах Анну Калинскую, а в полуфинале легко справилась с украинкой Даяной Ястремской. Соболенко в 1/4 финала не оставила шансов Барборе Крейчиковой, а в 1/2 финала сломила сопротивление американки Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в полуфинале турнира в Австралии сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.





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