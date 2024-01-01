Баста! Рэпер Вакуленко перевел СКА в Медиалигу

Сегодня, 18:30





Много споров в сети вызвало сегодняшнее решение рэпера Басты перевести принадлежащий ему ростовский СКА из второй лиги в Медиалигу.



Противники данного решения музыканта полагают, что после этого шага команда прекратит свое существование. Да, СКА по факту перестанет существовать как профессиональный футбольный клуб и попробует заявить о себе как медийная единица.



Минувшей осенью на матчи с участием команды приходили по 100-200 болельщиков. Доход нулевой, но необходимо постоянное финансирование на текущие нужды. Все мы знаем, что Вакуленко не бедный человек, однако коллектив уровня РПЛ способны содержать только крупные олигархи или государство.



Спонсоров для возрождения былой популярности клуба, судя по всему, Баста не нашел, поэтому и принял такое радикальное решение.



В Медиалиге проявить себя тоже непросто, однако входной билет стоит гораздо меньших денег. Новая лига стремительно набирает популярность, так за финальным матчем в июле прошлого года следили более 21 тысячи болельщиков в «Лужниках» и 232 тысячи зрителей в онлайне.



Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил почти 10 млн долларов за воспитанника «Реала».