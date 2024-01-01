Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол ЗОЖ ТВ Другие


Баста! Рэпер Вакуленко перевел СКА в Медиалигу

Сегодня, 18:30


Баста перевел СКА в Медиалигу.

Много споров в сети вызвало сегодняшнее решение рэпера Басты перевести принадлежащий ему ростовский СКА из второй лиги в Медиалигу.

Противники данного решения музыканта полагают, что после этого шага команда прекратит свое существование. Да, СКА по факту перестанет существовать как профессиональный футбольный клуб и попробует заявить о себе как медийная единица.

Минувшей осенью на матчи с участием команды приходили по 100-200 болельщиков. Доход нулевой, но необходимо постоянное финансирование на текущие нужды. Все мы знаем, что Вакуленко не бедный человек, однако коллектив уровня РПЛ способны содержать только крупные олигархи или государство.

Спонсоров для возрождения былой популярности клуба, судя по всему, Баста не нашел, поэтому и принял такое радикальное решение.

В Медиалиге проявить себя тоже непросто, однако входной билет стоит гораздо меньших денег. Новая лига стремительно набирает популярность, так за финальным матчем в июле прошлого года следили более 21 тысячи болельщиков в «Лужниках» и 232 тысячи зрителей в онлайне.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил почти 10 млн долларов за воспитанника «Реала».





  • «Зенит» предложил 10 млн долларов за воспитанника «Реала»
  • Где футбольная столица России? Посещаемость клубов РПЛ в сезоне 2023/24
  • Кому нужен такой Кубок Первого канала по хоккею?
  • Магия Месси. «Интер Майами» распродал все абонементы на будущий сезон
  • Вальбуэна набросился на болельщика за слова о скандале с Бензема
    •




    «Спартак» уничтожил «Динамо» в дерби, Цыплаков оформил покер

    Максим Цыплаков оформил покер в матче с московским Динамо

    Нападающий Максим Цыплаков забил четыре шайбы, две из которых в меньшинстве.

    «Зенит» хочет подписать самого результативного защитника РПЛ

    Наир Тикнизян может перейти из Локомотива в Зенит

    Питерский клуб намерен приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    Салах сделал выбор между «Ливерпулем» и сборной Египта

    Салах покинул расположение сборной Египта

    Мохамед Салах вернется в расположение «Ливерпуля» и начнет лечение.

    «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Сельтой» в Кубке Испании

    Кубок Испании, Реал Сосьедад - Сельта, 23 января 2024

    В 1/4 Кубка Испании «Реал Сосьедад» 23 января встретится на выезде с «Сельтой».

    «Спартак» с Ковальчуком: 10 матчей и всего две победы

    Илья Ковальчук, Спартак

    С конца декабря команда провела с участием Ковальчука 10 игр и восемь из них проиграла.

    Канчельскис назвал последнего россиянина в «Манчестер Юнайтед»

    Андрей Канчельскис

    Андрей Канчельскис высказался о перспективах российских игроков в английском клубе.

    Медведев, Рублев и Калинская вышли в 1/4 финала Australian Open

    Медведев, Рублев и Калинская вышли в четвертьфинал Australian Open

    Три представителя России вышли в четвертьфинал первого в году турнира Большого шлема.









    Баста! Рэпер Вакуленко перевел СКА в Медиалигу
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 января 2024
    Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open
    «Барселона», затягивая вопрос с Хави, рискует провалить сезон
    Покер Маккиннона, 26-я победа Георгиева и ноль бросков Овечкина
    СКА учинил разгром «Барысу», Грицюк набрал пять очков
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 27-28 января
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 января 2024
    «Зенит» предложил 10 млн долларов за воспитанника «Реала»
    Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru