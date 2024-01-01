Кучеров опередил Маккиннона. Гонка лучших бомбардиров продолжается

Сегодня, 08:18





Определились кандидаты на получение «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата.



Два хоккеиста, Кучеров и Маккиннон, включили полную скорость в первый месяц года и прилично оторвались от конкурентов. Российский игрок «Тампы» в январе набрал 24 очка за 12 матчей, нападающий «Эвеланш» за тот же период заработал на два балла больше.



В поединке с «Аризоной», который состоялся в ночь на 26 января, Кучеров забросил шайбу и сделал две передачи. Россиянин вновь возглавил бомбардирскую гонку (83 очка), вторую строчку занимает Маккиннон (82), на третьем месте расположился Давид Пастрняк из «Бостона» (69).



Еще один российский хоккеист, Артемий Панарин занимает шестое место (63), столько же очков набрал прошлогодний лидер списка Коннор Макдэвид.



Ранее стало известно, что игрок «Салавата Юлаева» первым достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ.