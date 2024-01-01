Синнер не дал Джоковичу побороться за 11-й титул Australian Open

Сегодня, 10:10





Итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале открытого чемпионата Австралии в четырех сетах одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.



В прошлом году спортсмены встречались между собой четыре раза. Серб одержал победу в полуфинале Уимблдона и в решающем матче Итогового турнира ATP, итальянец оказался сильнее в Турине на групповом этапе и в 1/2 финала Кубка Дэвиса.



В 2023-м в Мельбурне Синнер уступил Циципасу в четвертом круге, а Джокович обыграл грека в финале турнира.



В решающем матче Australian Open-2024 итальянец встретится с победителем поединка, в котором будут играть Даниил Медведев и Александр Зверев.



Ранее сообщалось, что в финале женского разряда встретятся Соболенко и Циньвэнь. Спортсменка из Белоруссии постарается выиграть свой третий трофей на Australian Open.