Спортивное обозрение

Синнер не дал Джоковичу побороться за 11-й титул Australian Open

Сегодня, 10:10


Синнер обыграл Джоковича в полуфинале Australian Open 2024

Итальянский теннисист Янник Синнер в полуфинале открытого чемпионата Австралии в четырех сетах одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

В прошлом году спортсмены встречались между собой четыре раза. Серб одержал победу в полуфинале Уимблдона и в решающем матче Итогового турнира ATP, итальянец оказался сильнее в Турине на групповом этапе и в 1/2 финала Кубка Дэвиса.

В 2023-м в Мельбурне Синнер уступил Циципасу в четвертом круге, а Джокович обыграл грека в финале турнира.

В решающем матче Australian Open-2024 итальянец встретится с победителем поединка, в котором будут играть Даниил Медведев и Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что в финале женского разряда встретятся Соболенко и Циньвэнь. Спортсменка из Белоруссии постарается выиграть свой третий трофей на Australian Open.





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