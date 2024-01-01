Владелец «Монако» намерен продать клуб за 1 млрд долларов

Сегодня, 13:07





Основной владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение избавиться от команды. Как сообщает самая популярная деловая газета Франции Les Echos, российский миллиардер рассматривает варианты продажи своей доли в клубе.



Известный американский журналист Бен Джейкобс назвал сумму, в которую оцениваются монегаски на сегодня - 1 миллиард долларов. Таким образом, Рыболовлев, которому принадлежит 67% акций, намерен получить 670 млн.



Для сравнения можно привести прошлогодний рейтинг самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes. В топ-30 «Монако» не попал, из французских команд в списке «ПСЖ» (4,21 млрд) и «Лион» (734 млн).



57-летний бизнесмен приобрел «Монако» 13 лет назад за 130 миллионов долларов, так что в любом случае в накладе не останется.



Ранее сообщалось, какие футбольные трансляции пройдут на «Матч ТВ» в выходные 27-28 января.