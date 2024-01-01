Спортивное обозрение

Юрген Клопп заявил о своем уходе из «Ливерпуля»

Сегодня, 14:17


Юрген Клопп заявил об уходе из Ливерпуля

Эпоха «Ливерпуля» Юргена Клоппа близка к своему завершению. Специалист заявил о своем уходе на странице команды в социальных сетях.

Клопп отметил, что доработает до конца текущего сезона и покинет «Энфилд». Главной причиной такого шага Клопп называет хроническую усталость, которая накопилась у него за девять лет в клубе.

56-летний наставник заявил о себе в дортмундской «Боруссии», а осенью 2015 года переехал в Англию. Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выиграл все основные клубные трофеи, включая победу в Лигу чемпионов в 2019-м.

Ранее сообщалось, что основной акционер «Монако» рассматривает возможность продажи своих акций команды.





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