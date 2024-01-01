Спортивное обозрение

Камбэк года от Медведева! Выиграл у Зверева и вышел в финал Australian Open

Сегодня, 16:34


Даниил Медведев сыграет в финале Australian Open 2024

Медведев почти проиграл немецкому теннисисту (5:7, 3:6, 5:6 в третьем сете), но сумел в итоге взять инициативу в свои руки и одержал победу над Зверевым (7:6, 7:6, 6:3).

Российский спортсмен в третий раз будет играть в решающем матче в Мельбурне. В 2021-м 27-летний спортсмен проиграл Джоковичу, спустя год - Надалю. В воскресенье Медведев в очередной раз попробует завоевать почетный приз.

Соперником россиянина в финале будет итальянец Янник Синнер ранее первую ракетку мира Джоковича.

Ранее мы писали, что в женском финале сойдутся Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь.





  • Синнер не дал Джоковичу побороться за 11-й титул Australian Open
  • Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open
  • Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии
  • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 2022
  • Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open-2016
    •





    СКА учинил разгром «Барысу», Грицюк набрал пять очков

    Арсений Грицюк набрал пять очков в матче с Барысом

    СКА забил семь безответных шайб «Барысу» в матче КХЛ.

    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 27-28 января

    Футбол на Матч ТВ 27 и 28 января

    Телеканал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет семь футбольных матчей.

    «Зенит» предложил 10 млн долларов за воспитанника «Реала»

    Альваро Фидальго может перейти в Зенит

    «Зенит» заинтересовался полузащитником «Америки» Альваро Фидальго.

    Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии

    Медведев вышел в полуфинал Australian Open

    Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open.

    Никита Кучеров оформил хет-трик и набрал 80-е очко в сезоне

    Кучеров оформил хет-трик в матче против Филадельфии

    Форвард «Тампа-Бэй» набрал четыре очка в поединке против «Филадельфии».

    «Спартак» уничтожил «Динамо» в дерби, Цыплаков оформил покер

    Максим Цыплаков оформил покер в матче с московским Динамо

    Нападающий Максим Цыплаков забил четыре шайбы, две из которых в меньшинстве.

    «Зенит» хочет подписать самого результативного защитника РПЛ

    Наир Тикнизян может перейти из Локомотива в Зенит

    Питерский клуб намерен приобрести защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.









    Камбэк года от Медведева! Выиграл у Зверева и вышел в финал Australian Open
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 января 2024 года
    Юрген Клопп заявил о своем уходе из «Ливерпуля»
    Владелец «Монако» намерен продать клуб за 1 млрд долларов
    Синнер не дал Джоковичу побороться за 11-й титул Australian Open
    Кучеров опередил Маккиннона. Гонка лучших бомбардиров продолжается
    Баста! Рэпер Вакуленко перевел СКА в Медиалигу
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 января 2024
    Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open
    «Барселона», затягивая вопрос с Хави, рискует провалить сезон


    Все новости

    © 2007-2024 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru