Камбэк года от Медведева! Выиграл у Зверева и вышел в финал Australian Open

Сегодня, 16:34





Медведев почти проиграл немецкому теннисисту (5:7, 3:6, 5:6 в третьем сете), но сумел в итоге взять инициативу в свои руки и одержал победу над Зверевым (7:6, 7:6, 6:3).



Российский спортсмен в третий раз будет играть в решающем матче в Мельбурне. В 2021-м 27-летний спортсмен проиграл Джоковичу, спустя год - Надалю. В воскресенье Медведев в очередной раз попробует завоевать почетный приз.



Соперником россиянина в финале будет итальянец Янник Синнер ранее первую ракетку мира Джоковича.



Ранее мы писали, что в женском финале сойдутся Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь.