СКА разгромил ЦСКА вышел на первое место на Западе

Вчера, 22:46





СКА выиграл все пять матчей c московскими армейцами в этом сезоне. Последняя встреча, которая состоялась 26 января, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.



Нападающий питерцев Арсений Грицюк оформил дубль. 22-летний хоккеист в двух последних играх забил три шайбы и отдал четыре передачи.



Самый результативный игрок СКА (45 очков) защитник Александр Никишин набрал два результативных балла в сегодняшнем поединке.



Питерцы впервые в текущем сезоне возглавили Западную конференцию. Трудно себе представить, но еще в начале ноября СКА занимал 9-е место на Западе.



Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал три очка и опередил Маккиннона в гонке бомбардиров.