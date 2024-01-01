Спортивное обозрение

СКА разгромил ЦСКА вышел на первое место на Западе

Вчера, 22:46


СКА - ЦСКА - 5:1

СКА выиграл все пять матчей c московскими армейцами в этом сезоне. Последняя встреча, которая состоялась 26 января, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Нападающий питерцев Арсений Грицюк оформил дубль. 22-летний хоккеист в двух последних играх забил три шайбы и отдал четыре передачи.

Самый результативный игрок СКА (45 очков) защитник Александр Никишин набрал два результативных балла в сегодняшнем поединке.

Питерцы впервые в текущем сезоне возглавили Западную конференцию. Трудно себе представить, но еще в начале ноября СКА занимал 9-е место на Западе.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал три очка и опередил Маккиннона в гонке бомбардиров.





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